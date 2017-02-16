Deutsche Bank проверил счет Дональда Трампа на предмет связей с Россией

Deutsche bank , который выдавал миллиардные кредиты Дональду Трампу , прошла внутренняя проверка счета американского президента. В кредитной организации искали доказательства возможных связей господина Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

В Deutsche bank пытались выяснить, не подкреплены ли недавние займы Дональда Трампа финансовыми гарантиями от Москвы. Кроме того, в банке проверили счета членов семьи американского президента — его дочери Иванки и ее мужа, а также матери зятя. Банковская проверки не выявили связей между счетом Дональда Трампа и Москвой.

Конгрессмен-демократ, представитель бюджетного комитета Билл Парселл-младший заявил изданию: «Мы знаем, что Deutsche Bank является главным кредитором президента Трампа, и сейчас в отношении банка также проводится проверка со стороны Министерства юстиции на предмет возможных неправомерных действий». Господин Парселл-младший считает, что американский народ вправе знать, какие связи у немецкого банка с президентом.

Напомним, в конце января финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) наложил на Deutsche Bank штраф в размере $425 млн за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Ранее американские регуляторы оштрафовали местное подразделение Deutsche Bank на $12,5 млн за передачу конфиденциальной информации через систему внутренней громкой связи.