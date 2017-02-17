Террористы ИГ затопили деревни и сельхозугодья на востоке Алеппо

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) перекачали в больших объемах воду из реки Евфрат, чтобы затопить деревни и сельскохозяйственные угодья, расположенные в предместьях сирийского Алеппо. Об этом в пятницу сообщает национальное информагентство САНА.

Согласно его данным, к настоящему времени к месту инцидента на восток провинции уже прибыли технические бригады и тяжелая техника для отвода воды, чтобы смягчить ущерб от диверсии ИГ. Иных подробностей агентство не приводит.

В среду, 15 февраля, губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб объявил, что бандформирования ИГ, удерживающие район насосной станции Аль-Хафси к востоку от города, вновь перекрыли горожанам доступ к питьевой воде. Это произошло после того, как водоснабжение чуть менее чем на сутки было восстановлено в 1,8-миллионном мегаполисе после перерыва длиной в один месяц.

Как заявил тогда представитель сирийского руководства, в сложившихся условиях власти намерены продолжать поставки воды в Алеппо из альтернативных источников. Губернатор заверил, что уже в скором времени экстремисты будут выбиты из района, где находится Аль-Хафси, и проблема с обеспечением населения водой будет решена.

На протяжении последнего месяца террористы не позволяли ремонтным бригадам восстановить работу станции, однако на текущей неделе сирийское государственное телевидение сообщило, что подача питьевой воды в центральные районы города может быть восстановлена уже в ближайшее время.

Жители города должны были получить доступ к этому ценному ресурсу сразу после того, как пробы воды пройдут необходимые тестирования. До этого ООН вместе с коммунальными службами Алеппо доставляло воду в город на автоцистернах, распространяло средства для очистки воды и восстанавливало глубоководные колодцы.

Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от присутствия вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.