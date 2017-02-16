В Бишкеке машина с российскими дипломатами попала в ДТП

Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Киргизии в четверг столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что около 16.00 (14.00 мск) автомобиль марки "Тойота Прадо" с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулась с грузовым "Мерседес-Бенц Спринтер" по дороге в аэропорт "Манас". В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Оба водителя госпитализированы.

"Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства", — сказала РИА Новости пресс-секретарь российского дипломатического представительства Дарья Пахомова.

Согласно номерным знакам, "Тойота" была закреплена за дипломатическим сотрудником посольства.