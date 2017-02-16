Украинская разведка доложила о переходе рабочих в ополчение из-за блокады

Оставшиеся из-за блокады без работы жители Донбасса пополняют ряды ополчения ДНР и ЛНР, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сотрудники предприятий угледобывающего комплекса, лишившиеся рабочих мест после прекращения поставок угля, вступают в ополчение. Интенсивный набор идет Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем с поставками угля из Донбасса.

В конце декабря 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украину поставляется антрацитовый уголь, власти Киева заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций.