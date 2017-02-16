Эксперты сравнили Трампа с Борисом Ельциным

Колумнист Bloomberg Леонид Бершидский считает, что у президента США Дональда Трампа много общего с первым президентом России Борисом Ельциным.

Бершидский пишет, что Трамп очень раздражен шумихой, которую СМИ подняли вокруг отставки его советника Майкла Флинна. «Настоящий скандал здесь в том, что секретные данные нелегально раздаются «разведкой» словно конфеты. Очень не по-американски!» — приводит он мнение Трампа, опубликованное в его Twitter . Бершидский соглашается, что это не по-американски, скорее, это "русский стиль 90-х годов".

Бершидский приводит мнение Андрея Коробкова, профессора политологии Университета штата Теннесси, который считает, что происходящее сегодня в Соединенных Штатах напоминает процессы, протекавшие в СССР в конце перестройки. Коробков считает , что Ельцин и Трамп вышли из самого сердца элиты, но смогли противопоставить себя ей и стали восприниматься гражданами как противники этой элиты. "Американская элита действовала во время избирательной кампании в стиле, напоминающем поведение коммунистической номенклатуры в 1987-1991 годах. И привело это к тому, что можно было бы назвать «эффектом Ельцина»: кампания против Трампа была настолько агрессивна, что это возмутило значительную часть электората", - пишет Коробков.

По словам Бершидского, Ельцин, встав во главе России, боролся с всесилием спецслужб и бюрократии, пытался встать на путь либерализации экономики. Многие американцы сегодня видят в своей стране те же проблемы: сопротивление бюрократии, враждебное отношение к Трампу со стороны спецслужб, утечки информации, вражда и недоверие внутри президентской администрации. Эксперты делают вывод, что победа Трампа на выборах говорит о том, что Соединенные Штаты столкнулись с глубоким кризисом, выйти из которого можно лишь путем радикальных реформ.