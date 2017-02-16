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СМИ узнали, кто носит "ядерный чемоданчик" Трампа
Актер Ричард Деагазио опубликовал фотографию с офицером, который, по его словам, носит "ядерный чемоданчик" президента США Дональда Трампа. По данным TMZ, офицера зовут Рикардо Тёрнер.
Фото: tmz.com
Рикардо Тёрнер является военным помощником Трампа. По данным издания, Трамп способствовал повышению звания Тёрнера до подполковника.
Деагазио опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" снимки человека, который якобы носит "ядерный чемоданчик". Фото были сделаны в ходе встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в клубе Мар-а-Лаго. Позже Деагазио удалил свой аккаунт.
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