СМИ узнали, кто носит "ядерный чемоданчик" Трампа

Актер Ричард Деагазио опубликовал фотографию с офицером, который, по его словам, носит "ядерный чемоданчик" президента США Дональда Трампа. По данным TMZ , офицера зовут Рикардо Тёрнер.

Фото: tmz.com

Рикардо Тёрнер является военным помощником Трампа. По данным издания, Трамп способствовал повышению звания Тёрнера до подполковника.

Деагазио опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" снимки человека, который якобы носит "ядерный чемоданчик". Фото были сделаны в ходе встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в клубе Мар-а-Лаго. Позже Деагазио удалил свой аккаунт.