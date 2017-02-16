Гройсман пообещал добиться «чрезмерного роста» цен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления на заседании кабинета министров оговорился, заявив, что задача правительства — «чрезмерный рост любых цен в стране». Видеозапись выступления Гройсмана опубликована в YouTube.

«Наша задача сегодня — сделать все, для того, чтобы получить чрезмерное... чрезмерный рост любых цен в нашей стране», — сказал премьер.

15 февраля Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупреждают о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов. «Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения», — заверил глава кабмина.