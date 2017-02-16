Президент США Дональд Трамп назвал жесткий подход к России более простым, однако он не поддерживает его. Об этом сообщает Fox News.

По словам американского президента, занимать жесткую позицию по отношению к России проще, чем пытаться наладить диалог. Тем не менее Трамп заверил, что хочет сделать лучше для американцев.

Кроме того, он усомнился в том, что экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон смогла бы занять более жесткую позицию к России, чем он.

"Кто-то действительно считает, что Хиллари Клинтон была бы жестче по отношению к России, чем я?" - сказал американский президент в ходе пресс-конференции.

Ранее Трамп назвал CNN "очень фейковыми новостями".