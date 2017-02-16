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Трамп назвал жесткий подход к России более простым
Президент США Дональд Трамп назвал жесткий подход к России более простым, однако он не поддерживает его. Об этом сообщает Fox News.
По словам американского президента, занимать жесткую позицию по отношению к России проще, чем пытаться наладить диалог. Тем не менее Трамп заверил, что хочет сделать лучше для американцев.
Кроме того, он усомнился в том, что экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон смогла бы занять более жесткую позицию к России, чем он.
"Кто-то действительно считает, что Хиллари Клинтон была бы жестче по отношению к России, чем я?" - сказал американский президент в ходе пресс-конференции.
Ранее Трамп назвал CNN "очень фейковыми новостями".
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