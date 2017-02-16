Венесуэла отключила вещание канала CNN en espanol

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы решила приостановить вещание канала CNN en espanol, начиная со среды.

"Комиссия отдала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей национальной территории", — говорится в распространенном заявлении регулятора.