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Венесуэла отключила вещание канала CNN en espanol
Фото: © AP Photo/ David Goldman
Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы решила приостановить вещание канала CNN en espanol, начиная со среды.
"Комиссия отдала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей национальной территории", — говорится в распространенном заявлении регулятора.
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