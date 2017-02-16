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Венесуэла отключила вещание канала CNN en espanol

Венесуэла отключила вещание канала CNN en espanol
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Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы решила приостановить вещание канала CNN en espanol, начиная со среды.
"Комиссия отдала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей национальной территории", — говорится в распространенном заявлении регулятора.
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