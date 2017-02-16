США увеличат контингент в Афганистане и Ираке

Администрация нового американского президента планирует направить дополнительные воинские контингенты в Ирак и Афганистан. Речь может идти о нескольких тысячах солдат. Об этом рассказали источники «Известий» в Республиканской партии США. Точная дата отправки пока не определена, однако это, по словам собеседников, произойдет в ближайшие месяцы. Эту информацию «Известиям» подтвердили высокопоставленные собеседники в Ираке и Афганистане. С приходом Дональда Трампа в Белый дом о необходимости усиления военного контингента в этих странах заявили ведущие американские военные, а новый министр обороны Джеймс Маттис всегда поддерживал эту идею.

Член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в разговоре с «Известиями» отметил, что увеличение контингента американских войск — абсолютно прогнозируемый сценарий и он будет постепенно реализовываться.

— Если американские войска куда-то заходят, они оттуда никогда не уходят. Ирак и Афганистан — ключевые страны с точки зрения геополитики. Находясь там, США могут оказывать значительное влияние на очень многие процессы в регионе, — отметил сенатор.

Пресс-секретарь правительства Ирака Саад Аль-Хадиси сказал «Известиям», что Багдад заинтересован в первую очередь в дополнительной подготовке иракских сил безопасности американскими специалистами.

— Сегодня в Ираке работают советники и инструкторы из США, а также ряда других стран — членов Международной коалиции по борьбе с ИГ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»). Нужно отметить, что иракские силы безопасности близки к победе над террористами. Что касается дальнейшего развития событий, то мы заинтересованы прежде всего в сотрудничестве в сфере подготовки иракских сил безопасности, чтобы повысить их возможности по защите границ и обеспечению спокойствия внутри страны, — сказал пресс-секретарь правительства Ирака.

На слушаниях в сенате 9 февраля командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил о необходимости увеличения воинского контингента США в этой стране.

— Нам не хватает нескольких тысяч человек, — отметил тогда военачальник.

Генерал подчеркнул, что в Афганистане сложилась ситуация, при которой местные вооруженные силы не в состоянии сдерживать растущую угрозу со стороны движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России).

Что касается Ирака, то США уже увеличивают свое присутствие в этой стране. Сейчас там находится около 8 тыс. американских военных. В конце прошлого года в Ирак прибыли 500 военнослужащих.

Ранее новый глава Пентагона генерал Джеймс Маттис во время слушаний в сенате заявил, что у США нет планов по выводу войск из Ирака и Афганистана, а, напротив, если будет необходимость, контингент будет усилен. Также Джеймс Маттис говорил журналистам, что всегда выступал против решения президента Барака Обамы о выводе войск из Ирака и Афганистана.

— Контингент США в Ираке и Афганистане будет постепенно увеличиваться, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — Американские военные полностью не уйдут из этих стран, так как они оказывают огромное влияние на развитие ситуации в Евразии. Дональд Трамп во время встречи с руководством ЦРУ подверг жесткой критике решение Обамы о выводе войск из Ирака и Афганистана. Поэтому новая администрация будет постепенно увеличивать воинские контингенты в этих странах.