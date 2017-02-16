Эквадор может попросить Ассанжа на выход

Намерения одного из основных претендентов на пост президента Эквадора Гильермо Лассо лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища незаконны, сказала «Известиям» его адвокат Мелинда Тейлор. Сторонники журналиста назвали планы выдворить его из посольства в Лондоне недопустимыми. Оказать австралийцу необходимую юридическую помощь готов адвокат Анатолий Кучерена, представляющий бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Но только в том случае, если Великобритания предоставит основателю WikiLeaks «зеленый коридор» для въезда в третью страну, а сам Джулиан Ассанж решит обратиться к российским властям.

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Мелинда Тейлор, комментируя «Известиям» заявления кандидата в президенты Эквадора Гильермо Лассо, рассказала, что лишение ее подзащитного убежища будет нарушением международных соглашений.

— Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в 2012 году. Этому предшествовала проверка, которая показала, что мой подзащитный подвергается преследованию и его ждет жестокое обращение в случае экстрадиции в США. Таким образом, было установлено, что предоставление убежища отвечает всем критериям правовых конвенций, в том числе Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, — пояснила Мелинда Тейлор. — Отменить этот статус невозможно, даже если новые власти не согласны с решением своих предшественников.

Представляющий бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена адвокат Анатолий Кучерена считает, что в случае обращения Джулиана Ассанжа за убежищем в РФ Москве следует принять его. Сам юрист готов представлять интересы основателя WikiLeaks.

— Следует исходить из того, что Джулиан Ассанж — честный и правдивый человек, его надо защищать всем миром. Беря во внимание авторитет Эквадора, верю, что это государство такого не допустит. Будет безумием лишить убежища человека, который подвергается преследованиям лишь за то, что сказал правду. Если же Великобритания предоставит Ассанжу «зеленый коридор», — а королевство было обязано это сделать уже давно, — то думаю, что Россия, безусловно, должна принимать таких принципиальных, порядочных и честных людей и, соответственно, выдавать им вид на жительство, гражданство и прочее. Если Джулиан Ассанж обратится ко мне, я окажу ему квалифицированную юридическую помощь, — отметил Анатолий Кучерена.

Лидер правого «Движения КРЕО» Гильермо Лассо — один из двух кандидатов, имеющих реальные шансы занять президентское кресло в Эквадоре. Он — основной соперник представителя правящих сил Ленина Морено. По последним данным, разрыв между претендентами на главный пост страны — менее 10% в пользу Морено. Маловероятно, что в первом туре 19 февраля кто-то из них получит больше половины голосов. Тогда в Эквадоре пройдет второй тур выборов, где и сойдутся два лидера президентской гонки.

В интервью британской газете The Guardian Гильермо Лассо пообещал в случае победы пересмотреть решение о предоставлении убежища Джулиану Ассанжу и даже назвал конкретные сроки.

— Эквадорский народ заплатил цену, которую мы не должны были платить. Мы сердечно попросим господина Ассанжа, чтобы он покинул [посольство Эквадора в Лондоне] в течение 30 дней после моего вступления в должность, — заявил кандидат в президенты.

Активный сторонник Джулиана Ассанжа, общественный деятель и правозащитник Джон Пилджер полагает, что такое решение «станет предательством со стороны Эквадора».

— Убежище было предоставлено в рамках Конвенции ООН. Статус беженца дает Ассанжу законное право на защиту от тех, кому не терпится заполучить его в свои руки. Выход из ситуации возможен, если Великобритания выполнит решение рабочей группы ООН по произвольным задержаниям и обеспечит Ассанжу безопасный переезд в любую страну на выбор, — отметил Джон Пилджер.

Британский политический активист Питер Тэтчелл считает, что любая попытка заставить Ассанжа покинуть посольство не соответствует как эквадорскому, так и международному праву.

— Такой шаг станет плохим прецедентом и поставит Ассанжа под угрозу ареста и экстрадиции в США, где он, вероятно, будет заключен в тюрьму на десятки лет, — пояснил Питер Тэтчелл.

Председатель организации «Шведские врачи за права человека» профессор Марчелло Феррада Де Ноли предлагает Гильермо Лассо законный способ лишить Ассанжа убежища.

— Если Гильермо Лассо позиционирует себя политиком, который настроен соблюдать нормы международного права, то ему следует начать с обращения к Швеции и Великобритании с предложением незамедлительно снять обвинения с Ассанжа, как это было постановлено рабочей группой ООН по произвольным задержаниям. Если Лассо удастся убедить Швецию принять во внимание решение рабочей группы, это станет самым простым и быстрым способом лишить убежища Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, — отметил правозащитник.

Напомним, основателя WikiLeaks обвиняют в сексуальных домогательствах. В декабре 2010 года он был задержан в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов. В июне 2012 года Джулиан Ассанж обратился к эквадорским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он заявил, что Швеция может экстрадировать его в США из-за деятельности его интернет-ресурса. С тех пор он не покидает посольство Эквадора в Лондоне.

WikilLeaks — некоммерческий интернет-ресурс, публикующий секретные материалы, полученные из анонимных источников или при утечке информации. Был основан в 2006 году группой энтузиастов, которую впоследствии возглавил Джулиан Ассанж. Широкую известность WikiLeaks получил в 2010 году после публикации материалов об операциях США в Афганистане и Ираке. Последним громким разоблачением стало обнародование на сайте компрометирующей информации о кандидатах в президенты Франции.