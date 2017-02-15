Bellingcat выяснила имя организатора перевозки «сбившего MH-17 Бука»

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором эксперты называют имя человека, ответственного за перевозку ракетной установки «Бук» из которой, предположительно, был сбит рейс МН-17. По версии специалистов, им был российский офицер в отставке Сергей Дубинский, известный по псевдониму Хмурый. Доклад был опубликован на сайте Bellingcat

Доклад организации называется «Кто такой Хмурый»: отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17». Установленная информация, как говорится в материале, была передана сводной группе следователей (JIT, Joint Investigation Team), которая занимается расследованием уголовного дела в связи с крушением Boeing MH17 в Донецкой области Украины. В состав группы входят сотрудники следственных органов Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии.

Российское министерство обороны критически высказывается о расследованиях Bellingcat. В ведомстве заявляют, что отчеты группы построены на фальсифицированных данных и «псевдогипотезах».

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Обломки лайнера рухнули на территорию, контролируемую ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Около 100 пассажиров самолета летели на конференцию по СПИДу в Мельбурн.

По количеству погибших эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории авиации с 11 сентября 2001 года. Ни одна из сторон конфликта на востоке Украины не взяла на себя ответственность за крушение самолета. Власти Украины обвиняют в атаке на лайнер ополченцев, тогда как руководство ДНР утверждает, что не располагало вооружением, способным сбить самолет на такой высоте.