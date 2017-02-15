Глава Пентагона поставил НАТО ультиматум

США снизит свои обязательства перед Североатлантическим альянсом (НАТО) в том случае, если страны-члены военной организации не начнут вовремя выплачивать взносы. С ультиматумом в адрес НАТО выступил американский министр обороны Джеймс Мэттис. Об этом сообщает ТАСС

«Европейские союзники (члены НАТО – прим. Рамблер/новости) должны продемонстрировать большую поддержку коллективной обороне, если они не хотят, чтобы США сделали свой вклад более скромным», - заявил Мэттис.

Кроме того, Мэттис предложил странам-членам альянса разработать и утвердить план выплат на 2017 год. В течение всего года, согласно инициативе американского министра, должны быть промежуточные сроки для проверок. США на настоящий момент покрывают значительную часть расходов НАТО. К прошлому году лишь четыре из 28 стран военного альянса достигли необходимого уровня расходов в 2% ВВП – США, Великобритания, Греция и Эстония.

Во время предвыборной кампании Дональда Трамп неоднократно называл НАТО «устаревшей организацией» и призывал страны-участницы альянса «платить то, что должны». Заявления политика вызвали критику со стороны европейских политиков. Больше всего словами главы США возмущались в Прибалтике, где заявили, что распад НАТО подвергнет регион угрозе оккупации со стороны российской армии.