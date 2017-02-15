США пригрозили союзникам по НАТО «умерить свои обязательства»

Страны-члены НАТО должны до конца года нарастить уровень военных расходов, иначе США «умерят свои обязательства» в рамках альянса, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Его слова приводит Associated Press.

«Америка будет выполнять свои обязанности, но если ваши страны не хотят, чтобы США умерили свою приверженность альянсу, каждое из ваших государств должно показать свою поддержку нашей общей обороне», - заявил Мэттис, назвав эти условия «справедливым требованием» народа США, передает The Washington Post.

Эти заявления были сделаны в ходе встречи за закрытыми дверями с министрами обороны других стран НАТО и переданы журналистам, сопровождавшим Мэттиса в Брюссель.

Напомним, еще до вступления в должность президент США Дональд Трамп заявлял, что страны НАТО «не платят то, что должны платить», и называл альянс устаревшей организацией.

В том же духе он высказывался во время избирательной кампании. Трамп требовал от сателлитов расплатиться с долгами, заявлял, что НАТО слишком дорого обходится Вашингтону и является «пережитком прошлого», а союзники по альянсу «надувают» США.

Эти заявления вызвали критику со стороны европейских политиков. Президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что хотя Париж и остается приверженцев трансатлантического партнерства, тем не менее, страна «в советах извне» не нуждается и будет действовать сообразно со своими национальными интересами.

Но самой бурной реакцией отметились восточноевропейские политики. В Прибалтике заявляли, что распад НАТО ставит страны региона под угрозу «российского вторжения». Несколько бывших восточноевропейских лидеров написали Трампу письмо с просьбой сохранить альянс.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что за 2016 год европейские члены альянса и Канада повысили военные расходы на 3,8%, то есть на 10 млрд долларов.