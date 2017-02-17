Карта военного присутствия США в мире

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по объему военных расходов, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира. Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз. Страны, в которых расположены постоянные военные базы, размещены войска США, а также регионы, в которых США проводили военные операции, — в инфографике «Известий».

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