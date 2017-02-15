Пранкеры разыграли Маккейна на тему антироссийских санкций

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Митча Макконела на тему антироссийских санкций.

«Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем», — сообщил Владимир Кузнецов РИА Новости.

Ранее Маккейн заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России.