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Пранкеры разыграли Маккейна на тему антироссийских санкций

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Митча Макконела на тему антироссийских санкций.
«Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем», — сообщил Владимир Кузнецов РИА Новости.
Ранее Маккейн заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России.
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