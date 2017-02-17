Трамп устроил "троллинг" журналистам на пресс-конференции

"Я выиграл не потому, что люди слушали вас, это уж точно. Но мне здесь (на пресс-конференции) хорошо. Завтра люди скажут: Дональд Трамп рвет и мечет на пресс-конференции. Я не рву и не мечу. Я просто говорю вам: вы нечестные люди", — заявил Трамп корреспонденту CNN Джиму Акосте.

По словам Трампа, «фейковые новости» постоянно идут по телевизору. Он назвал «ерундой» сообщения о связях его предвыборного штаба с Россией. Также президент отметил, что авторам новостей об утечках телефонных разговоров его помощников «должно быть стыдно».

Республиканец заявил, что хотел бы поладить с Россией, но отметил, что в «политическом плане это не очень хорошо». К тому же он признался, что не знает, получится ли у двух государств договориться.

«Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США — прим. ред.) Рекс Тиллерсон , который будет встречаться с ними», - сказал Трамп.

По его словам, было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве, но он хочет делать только «правильные вещи». «Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира», — сказал президент США.

В какой-то момент Трамп заявил, что устал от каверзных вопросов, и стал искать кого-нибудь, кто задал бы ему "дружелюбный" вопрос. Вместо этого его спросили о нападениях на синагоги в США. "Во мне меньше антисемитизма, чем в ком-либо, кого вы когда-либо встречали", — заявил Трамп.