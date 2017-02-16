WSJ: сотрудники разведслужб США утаивают от Трампа секретные данные

Сотрудники американских разведывательных служб не предоставляют президенту США Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются за их сохранность. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

"По сведениям бывших и действующих официальных лиц, осведомленных о ситуации, представители разведслужб США скрывают от президента Трампа важные разведданные, они обеспокоены возможностью того, что эти сведения станут достоянием общественности или будут похищены", - говорится в материале.

По данным газеты, ранее в ряде случаев Трампу не рассказывали о "методах, которыми разведывательные агентства пользуются для сбора информации", в том числе о других государствах.