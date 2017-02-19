Трамп: публикующие ложную информацию американские СМИ ответят за это

Президент США Дональд Трамп намерен добиться того, чтобы СМИ, которые, по его мнению, публикуют материалы, не соответствующие действительности, понесли за это ответственность. Об этом хозяин Белого дома заявил в субботу во время выступления в американском городе Мельборн (штат Флорида).

"СМИ - это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы", - отметил американский лидер. Он также заверил: "Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими", - подчеркнул президент США, обращаясь к сторонникам.

Трамп считает, что "бесчестные СМИ не хотят говорить правду". Он также заявил о намерении обращаться к сторонниками без их посредничества.