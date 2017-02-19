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ТАСС

Трамп: публикующие ложную информацию американские СМИ ответят за это

Трамп пригрозил американским СМИ за ложные публикации
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Президент США Дональд Трамп намерен добиться того, чтобы СМИ, которые, по его мнению, публикуют материалы, не соответствующие действительности, понесли за это ответственность. Об этом хозяин Белого дома заявил в субботу во время выступления в американском городе Мельборн (штат Флорида).
"СМИ - это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы", - отметил американский лидер. Он также заверил: "Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими", - подчеркнул президент США, обращаясь к сторонникам.
Трамп считает, что "бесчестные СМИ не хотят говорить правду". Он также заявил о намерении обращаться к сторонниками без их посредничества.
В последние дни Трамп регулярно критикует многие из ведущих средств массовой информации, в том числе телекомпании CNN, NBC, CBS, ABC, а также газету The New York Times. В четверг Трамп на пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.
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