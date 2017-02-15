Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки

За убийством Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, стоят вьетнамские секретные агенты, сообщает Telegraph.

Полиция опросила водителя такси, который подвозил двух женщин, убивших брата лидера КНДР. Из показаний следует, что женщины были вьетнамками. Представитель полиции также отметил, что женщины считаются секретными агентами.

В полиции также сообщили, что власти КНДР отправили высокопоставленного дипломата в Малайзию и попросили не проводить патологоанатомическое исследование Ким Чен Нама. Их требование было отклонено.

Ким Чен Нам был убит в понедельник при помощи яда в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао на встречу с семьей.