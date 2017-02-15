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В Сети высмеяли рукопожатие Трампа
После того, как чрезмерно энергичные рукопожатия президента США Дональда Трампа стали предметом шуток среди пользователей Сети, внимание на это обратили СМИ. Президент США имеет привычку резко дергать на себя человека, с которым здоровается, так что порой люди теряют равновесие. Самым резонансным случаем стало приветствие премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его визита в Белый дом. Трамп 18 секунд так тряс руку политика, что после рукопожатия Абэ на мгновение сделал страдальческое лицо.
Также в Сети обратили внимание на двойное рукопожатие Трампа со своим вице-президентом Майком Пенсом в финале предвыборной кампании, пишет «Ридус».
Кроме того, многие британцы осталось в недоумении от обращения Трампа с премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй, которую президент провел за руку вдоль колоннады Белого дома.
Единственным, кто выдержал рукопожатие Трампа оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который уперся свободной рукой в плечо президента США.
Прежде долгое время предметом обсуждения в интернете была прическа Трамп. Многие считают, что глава государства носит парик. В прошлом году во время одного из выступлений Трамп даже разрешил подергать его за волосы.
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