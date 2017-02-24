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В организме Ким Чен Нама обнаружено отравляющее вещество типа VX
Отравляющее вещество нервно-паралитического действия типа VX обнаружено при вскрытии тела скончавшегося Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар.
"Мы взяли образцы с лица и глаз скончавшегося. Химическая субстанция, которая содержалась в них, была идентифицирована как нервно-паралитическое вещество VX", - приводит его слова агентство Bernama . Он также отметил, что в настоящее время специалисты продолжают проводить дополнительные анализы взятых проб.
Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.
Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким- то веществом ткань, а южнокорейские СМИ в свою очередь сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.
Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.
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