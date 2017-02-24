В организме Ким Чен Нама обнаружено отравляющее вещество типа VX

Отравляющее вещество нервно-паралитического действия типа VX обнаружено при вскрытии тела скончавшегося Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына . Об этом заявил руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар

"Мы взяли образцы с лица и глаз скончавшегося. Химическая субстанция, которая содержалась в них, была идентифицирована как нервно-паралитическое вещество VX", - приводит его слова агентство Bernama . Он также отметил, что в настоящее время специалисты продолжают проводить дополнительные анализы взятых проб.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким- то веществом ткань, а южнокорейские СМИ в свою очередь сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.