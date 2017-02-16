Президент России уличил Киев в попытке срыва минских соглашений

Киев делает ставку на силовое решение конфликта на юго-востоке страны в стремлении сорвать минские соглашения путем эскалации ситуации, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности . Стенограмма выступления опубликована в четверг, 16 февраля, на сайте Кремля.

Российский лидер считает, что украинские власти «явно не готовы к мирному решению». «Более того, [киевские власти] открыто говорят об организации диверсионно-террористической, подрывной работе, в том числе, и в России», — добавил Путин, подчеркнув, что Москву «это не может не беспокоить».

8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка был убит командир батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых (позывной Гиви). Отмечалось, что помещение обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Руководство ДНР обвинило в произошедшем украинские спецслужбы.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось в конце января после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.