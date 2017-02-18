Власти Малайзии потребовали от КНДР соблюдать законы страны

Власти Малайзии потребовали от КНДР соблюдения и уважения законов страны после того, как посол КНДР пообещал "серьезные последствия" для Куала-Лумпура в связи с проведением вскрытия скончавшегося Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом Ким Чен Ыну . Об этом заявил телеканалу Channel News Asia руководитель национальной полиции королевства Халид Абу Бакар

По его словам, "пока вы находитесь на территории нашего государства, вы обязаны следовать всем установленным правилам и процедурам, в том числе это касается и КНДР".

Накануне посол КНДР в Куала-Лумпуре заявил, что Пхеньян не признает результаты вскрытия, поскольку, по его утверждению, оно было проведено без участия представителей КНДР. Кроме того, дипломат назвал действия малайзийской стороны "недружественным актом", на который "последует жесткий ответ".

Между тем ранее глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат отметил, что "первостепенное право получить тело покойного принадлежит семье и ближайшим родственникам", а не посольству КНДР, несмотря на настойчивые требования.