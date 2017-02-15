СМИ: подозреваемые в покушении на Ким Чен Нама в Малайзии могут быть мертвы

Женщины, подозреваемые в покушении в аэропорту Малайзии на Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, могут быть уже мертвы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в японских дипломатических кругах.

"Поступила информация о том, что существует вероятность, что они уже мертвы. Мы проверяем данные", — подчеркнул собеседник агентства.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын. В понедельник Ким Чен Нам в Малайзии внезапно почувствовал себя плохо и скончался. Отмечалось, что его гибель произошла за несколько часов до рейса в Макао.

Личность погибшего подтвердила позже полиция Малайзии. Представитель южнокорейского министерства по делам объединение в ходе пресс-конференции также заявил, что гибель Ким Чен Нама "считается фактом", однако отметил, что "пока рано делать выводы о том, было ли произошедшее убийством.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб. Представители Национального разведывательного управления Южной Кореи считают, что подозреваемые скрылись с места преступления на такси, но еще не покинули Малайзию.