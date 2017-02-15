МИД Казахстана подтвердил перенос начала заседания по Сирии в Астане

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане начнутся в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Уважаемые коллеги, начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года", — отмечается в распространенном сообщении пресс-службы.

Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии должно было состояться в столице Казахстана 15-16 февраля. Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что начало второго раунда переговоров по сирийскому урегулированию, изначально намеченное на среду, откладывается до 16 февраля из-за неприбытия делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей Турции.