Юнкер подверг критике призыв США увеличивать расходы на оборону

В среду на заседании министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. В ответ министры подтвердили обязательства об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП, а многие участники заявили о намерении начать увеличивать оборонные расходы.

"Я очень против того, чтобы мы позволили себя запугать", — заявил Юнкер.

Председатель ЕК заявил, что нельзя сужать понятие безопасности до чисто военного аспекта. "Имеет смысл задуматься над тем, не состоит ли современная мировая политика стабильности из нескольких частей", — добавил он.

Юнкер отметил, что к военному аспекту нужно добавить расходы на оборону и развитие, а также гуманитарную помощь. "Если совокупно посчитать, что Европа делает в области обороны плюс помощь развирающимся странам плюс гуманитарная помощь, сравнение с США будет выглядеть уже значительно иначе. Современная политика не может состоять лишь в том, чтобы повышать военные расходы", — подчеркнул он. Подобную точку зрения ранее озвучил и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль , отмечает агентство.