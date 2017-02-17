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Юнкер подверг критике призыв США увеличивать расходы на оборону
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подверг критике призыв США к партнерам по НАТО увеличивать расходы на оборону, передает агентство Рейтер.
В среду на заседании министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. В ответ министры подтвердили обязательства об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП, а многие участники заявили о намерении начать увеличивать оборонные расходы.
"Я очень против того, чтобы мы позволили себя запугать", — заявил Юнкер.
Председатель ЕК заявил, что нельзя сужать понятие безопасности до чисто военного аспекта. "Имеет смысл задуматься над тем, не состоит ли современная мировая политика стабильности из нескольких частей", — добавил он.
Юнкер отметил, что к военному аспекту нужно добавить расходы на оборону и развитие, а также гуманитарную помощь. "Если совокупно посчитать, что Европа делает в области обороны плюс помощь развирающимся странам плюс гуманитарная помощь, сравнение с США будет выглядеть уже значительно иначе. Современная политика не может состоять лишь в том, чтобы повышать военные расходы", — подчеркнул он. Подобную точку зрения ранее озвучил и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, отмечает агентство.
Юнкер призвал к справедливому разделению между странами ЕС бремени по увеличению расходов на оборону. По его словам, европейцы должны прекратить раздробленность в союзе по вопросу политики безопасности и координировать расходы на общеевропейском уровне.
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