Лидер черногорской оппозиции заявил, что страна находится на грани гражданской войны

Черногория оказалась на грани величайшего кризиса в своей истории, такое мнение высказал в четверг агентству TANJUG один из лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандич, выступающий против вступления страны в НАТО и за ее сближение с Россией.

Комментируя решение верховного прокурора Черногории Ивицы Станковича не применять арест к лидерам оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу, Мандич заявил, что "это был, возможно, последний момент перед величайшим кризисом, который когда-либо охватывал Черногорию, а я считаю, что мы находимся на грани гражданских столкновений, когда верховный прокурор вмешался".

Ранее парламент Черногории на экстренном заседании снял депутатскую неприкосновенность с лидеров оппозиции Андрии Мандича и Милана Кнежевича по запросу спецпрокуратуры страны. Правящая Демократическая партия социалистов объявила заявления оппозиции "разжигающими рознь" и подчеркнула, что "Черногория не допустит нестабильности". Арест Мандича и Кнежевича ожидался в любую минуту, обстановка предельно накалилась. Однако в последний момент верховный прокурор Станкович предписал не применять арест к депутатам.

Ранее оппозиционная партийная коалиция "Демократический фронт" пригрозила проведением референдума по вопросу вступления Черногории в Североатлантический альянс, если власть будет настаивать на вступлении страны в НАТО. Власти Черногории заявляют о своем желании вступить в Европейский союз и в НАТО, невзирая на негативное отношение большинства населения к военному блоку.