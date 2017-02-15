СМИ узнали о роли соратников Обамы в дискредитации Флинна

Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна стала результатом многомесячной кампании сотрудников администрации предыдущего главы государства — Барака Обамы. Об этом пишет издание Wasington Free Beacon со ссылкой на источники как в Белом доме, так и за его пределами.

Суть кампании сводилась, в частности, к размещению в СМИ материалов, дискредитирующих Флинна. По свидетельству собеседников издания, еще за несколько месяцев до инаугурации Трампа соратники Обамы приступили к планированию процесса создания трудностей на пути команды республиканца, отвечающей за вопросы национальной безопасности.

Усилия сотрудников бывшей администрации были направлены на то, чтобы затруднить реализацию нынешним президентом Дональдом Трампом новых принципов во внешней политике. В частности, они были заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном, тогда как Флинн считался ее противником.

Как рассказал один из источников, администрация Обамы знала, что Флинн собирается обнародовать секретные документы, касающиеся иранской сделки. Соответствующие детали были намеренно скрыты Белым домом в свое время, чтобы не возникло препятствий к заключению соглашения с Тегераном. Таким образом, недоброжелатели Флинна избавились от него до того, как он успел бы обо всем этом рассказать.

«То, что произошло прошлой ночью, не было результатом ряда случайных событий. Президент потерял ценного советника, и мы должны убедиться, что такого рода вещи не повторятся», — прокомментировал ситуацию один из членов Совета национальной безопасности при Белом доме.

13 февраля Трамп принял заявление Флинна об отставке с поста советника по национальной безопасности. В документе Флинн указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей администрации о своих разговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.