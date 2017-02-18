Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами американского народа

Об этом в пятницу, 17 февраля, он написал в своем микроблоге в Twitter.

«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги, а враги американского народа!» — сказано в публикации.

16 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна , Трамп упрекнул CNN в распространении ложных новостей. Также он обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своего администрации. «Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот», — заявил американский лидер.

13 февраля Майкл Флинн подал заявление об отставке с поста советника по национальной безопасности, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с послом РФ Сергеем Кисляком. Трамп прошение подписал.

Позднее в интервью сетевому изданию Daily Calle Флинн сообщил, что во время переговоров с российским диппредставителем обсуждал не санкции, а высылку из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Также он заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков.