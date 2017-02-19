Лондон взбунтовался против визита Дональда Трампа

Мэр Лондона Садик Хан призвал отказать президенту США Дональду Трампу в визите в Британию.

Причиной отказа должны послужить "жестокие и постыдные" действия со стороны нового американского лидера, пояснил Садик Хан, передает Evening Standard.

При Он подчеркнул, что иммиграционный указ Трампа и временный отказ от приема беженцев являются достаточными основаниями для того, чтобы "не расстилать красную ковровую дорожку" перед президентом Штатов.

"Когда вы дружите с кем-то, когда у вас особые отношения, конечно вы будете поддерживать их и при разном мнениях у друг друга, но когда они неправы, то вы говорите им об этом", - заявил Садик Хан.