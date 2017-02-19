СМИ: подозреваемая в покушении на Ким Чен Нама думала, что снимается в шоу

Одна из подозреваемых в покушении на Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — рассказывала своим родственникам, что подрабатывает на съемках развлекательного шоу для японского телевидения.

Об этом в интервью газете "Маинити" сообщила золовка задержанной девушки, у которой был найден паспорт 25-летней гражданки Индонезии на имя Сити Айсиа.

По словам родственницы подозреваемой, в один из визитов домой Сити Айсиа рассказала, что "примерно с месяц имеет подработку, снимаясь в шоу розыгрышей, и часто на пароме ездит с острова Батам в Малайзию". Девушка якобы говорила, что, по задумке, она "должна нанести руками на щеки объекта розыгрыша красный перец", однако "видео ей не показывали", так как организаторы шоу утверждали, что "оно только для трансляции в Японии". По данным издания China Press, за участие в розыгрыше девушка получила 100 долларов.

Ранее сообщалось, что другая подозреваемая — обладательница паспорта гражданки Вьетнама 1988 года рождения на имя Доан Тхи Хюонг — также говорила о том, что расценивала нападение как розыгрыш. По сообщению источников малазийского издания Star, с момента задержания женщина сообщила полиции, что участвовать в розыгрыше над каким-то богатым мужчиной ее убедила подруга и еще четыре человека.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX. Официального заключения о причине смерти пока нет.