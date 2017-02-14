Европарламент: Россия виновата в ситуации на востоке Украине

В эскалации конфликта на востоке Украины виноваты российские власти. С таким заявлением выступил парламентский секретарь Мальты по председательству в Европейском союзе Ян Борг. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Свое заявление депутат сделал в ходе пленарной сессии Европарламента . В ходе дискуссии Борг представлял главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини . Парламентарий выразил крайнюю обеспокоенность «присутствием российских вооружений и военного личного состава» на территориях, контролируемых ополченцами. Кроме того, политик подчеркнул, что власти Евросоюза не ставят своей целью следовать санкционной политике в отношении Москвы, но используют, по его словам, ограничительные меры в качестве инструмента.

Украину Борг назвал приоритетом для властей ЕС в связи с «дестабилизацией ситуации» в восточных регионах страны. Действия Кремля, по словам представителя Европарламента, угрожают основам безопасности на континенте.

Очередная эскалация вооруженного конфликта на Украине произошла в январе 2017 года. Ожесточенные бои между военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начались в районе города Авдеевка. В обострении ситуации стороны конфликта обвиняют друг друга.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители восточных регионов страны отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в ходе ожесточенных боев погибли порядка 10 тысяч человек.