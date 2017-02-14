Столтенберг заявил, что в США поддержали Украину и антироссийские санкции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в США была выражена поддержка Украине и экономическим санкциям против России.

"Я также наблюдал, что в США выразили поддержку Украины и экономических санкций", — сказал Столтенберг журналистам.

Он выразил уверенность, что "США будут придерживаться обязательств, а также суверенитета и территориальной целостности всех европейских государств, включая Украину".