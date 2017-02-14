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"Гнесинка" уволит Марию Максакову после ее эмиграции на Украину
Российская академия музыки имени Гнесиных уволит оперную певицу Марию Максакову, которая числится в учебном заведении преподавателем. Как сообщили РИА Новости, вопрос об ее увольнении решится в скором времени.
В настоящее время Максакова отсутствует на рабочем месте, а ее работу "ведут другие преподаватели".
Во вторник появилось интервью ее мужа, депутата госдумы Дениса Вороненкова, который заявил, что присоединение Крыма стало актом воровства. Также стало известно, что супружеская чета еще в декабре эмигрировала на Украину, где Вороненков получил гражданство.
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