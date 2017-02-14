"Гнесинка" уволит Марию Максакову после ее эмиграции на Украину

Российская академия музыки имени Гнесиных уволит оперную певицу Марию Максакову , которая числится в учебном заведении преподавателем. Как сообщили РИА Новости, вопрос об ее увольнении решится в скором времени.

В настоящее время Максакова отсутствует на рабочем месте, а ее работу "ведут другие преподаватели".