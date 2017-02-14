Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России

Флинн признался, что непреднамеренно предоставил Белому дому неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

«К сожалению, из-за быстро хода событий я непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим неполную информацию, касающуюся моего телефонного разговора с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», - сказал Флинн.

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