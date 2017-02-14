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Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, сообщает CNN.
Сообщалось, что Флинн подал в отставку после обвинений со стороны министерства юстиции в том, что он ввел в заблуждение администрацию президента США относительно своих контактов с Кремлем.
Флинн признался, что непреднамеренно предоставил Белому дому неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
«К сожалению, из-за быстро хода событий я непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим неполную информацию, касающуюся моего телефонного разговора с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», - сказал Флинн.
Трамп принял отставку. Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг.
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