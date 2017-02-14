В Польше смоленскую катастрофу назвали "политическим инструментом"

Бывший глава Службы военной контрразведки (SKW) Польши генерал Петр Пытел заявил, что власти страны используют тему покушения как причины смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский , исключительно в качестве политического инструмента. По словам генерала, об этом ему рассказал глава Минобороны страны Антони Мачеревич

Пытел, как и глава службы военной разведки Польши, был отстранен от службы в ноябре 2015 года премьером страны Беатой Шидло . В понедельник генерал в эфире телеканала TVN24 заявил, что во время службы один из политиков предлагал ему "полную неприкосновенность" в обмен на обязательство "не копать" под Мачеревича. При этом экс-глава SKW заверил, что не знает, о каком "деле" на министра обороны идет речь.

Слова Мачеревича об отношении правящей партии "Право и справедливость" к смоленской катастрофе, по словам Пытеля, прозвучали уже после того, как он был отстранен от службы.

"Господин генерал, вы умный человек. Вы знаете, что смоленское покушение — это только политический инструмент", — привел генерал слова Мачеревича.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.