WP: Киев играет с огнем, закрывая глаза на «Правый сектор»

Заявления украинских властей о том, что Киев полностью контролирует многочисленные "добровольческие" отряды, укомплектованные сторонниками экстремистских группировок, не соответствуют действительности, считает обозреватель The Washington Post Джек Лош.

Журналист подчеркивает, что официальный Киев не раз уверял мировую общественность в том, что бойцы "Правого сектора" (организация запрещена в России) выведены из зоны конфликта в Донбассе. Однако в реальности дело обстоит совсем иначе.

"Официально нас тут нет. Политики говорят, что нас вывели. Но на востоке все по-другому. У нас хорошие отношения с солдатами. У нас общий враг", — рассказал журналисту один из бойцов "Правого сектора".

Обозреватель WP отмечает, что "добровольцы" в будущем могут стать серьезной угрозой для Киева. По мнению автора статьи, украинское правительство "играет с огнем", закрывая глаза на факт присутствия экстремистов в зоне конфликта.

"Политики боятся, что, когда война закончится, мы вернемся в Киев и повернем наши пушки против них. Нам придется так поступить. Это наш долг", — признается участник нерегулярного вооруженного формирования.

Лош обращает внимание на то, что в "Правый сектор" стекаются радикалы со всего мира. Так, в зоне конфликта журналисту удалось пообщаться с неофашистом из Италии и ультраправым из Нидерландов.

При этом Министерство обороны Украины отказалось прокомментировать материалы, собранные обозревателем WP.

В заключение статьи автор приводит высказывание одного из добровольцев: "Нам нужна еще одна революция. Политики продолжают воровать. Мы им не верим". Лош считает, что подобные заявления являются ярким свидетельством антиправительственных настроений, царящих в рядах украинских радикалов.