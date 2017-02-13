В Индии поймали тигра-людоеда

В Индии поймали тигра, который убил шесть человек. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает издание Metro.

По его информации, хищник сбежал из заповедника в округе Пилибхит около четырех месяцев назад. С тех пор он бродил по окрестным деревням в поисках пищи, а в январе стал нападать на людей. Большинство жертв хищника спали на свежем воздухе.

11 февраля хищник напал на ночного сторожа, охранявшего одну из деревень в округе. Местные жители, вооружившись топорами и палками, вышли на поиски животного. Для этого они оцепили соседние поля и разровняли тракторами посевы сахарного тростника.

Тигра спустя несколько часов нашли лесничии — он терзал тело убитого мужчины. В хищника пустили дротики с транквилизатором. Уснувшее животное поместили в прочную клетку и, несмотря на протесты местных жителей, отправили в зоопарк Лакхнау.

Издание отмечает, что жители деревни грозили объявить бойкот намеченным на 15 февраля выборам в местные органы власти, если тигра не поймают.

В январе сообщалось, что тигр убил посетителя китайского зоопарка Нинбо, который забрался к нему в вольер.