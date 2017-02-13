Тимошенко поставила ультиматум Порошенко и Гройсману

«Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд», — сказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» указала, что 10 февраля в Раде был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана. Через несколько часов после этого документ с сайта парламента убрали. По мнению политика, без указания председателя Рады Андрея Парубия такого случиться не могло.

Тимошенко добавила, что считает необходимой отставку премьер-министра из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ, понижения социальных стандартов.

О планах внести на рассмотрение парламента проект постановления об отставке действующего правительства страны Тимошенко объявила 6 февраля. По ее словам, документ содержит пункт, отменяющий ныне действующее решение парламента, по которому кабинет министров имеет право работать год с момента избрания.