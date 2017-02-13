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Абэ обсудил с Трампом антироссийские санкции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время визита в США обсудил с президентом Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении России. Об этом глава японского правительства рассказал в эфире телеканала NHK.
"Мы рассмотрели разные вопросы, включая (антироссийские) санкции", - сообщил он, не приводя никаких подробностей.
По его словам, проблемы Сирии, Ирана, Украины не решить без прямого диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"В то же время (во время переговоров с президентом США в Вашингтоне обсудили) проблему Сирии, проблему Ирана, проблему Украины. Эти проблемы не решить, если президент Путин и президент Трамп не будут вести прямого разговора. Разве не так?", - сказал он.
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