Иммиграционная и таможенная полиция США арестовала 680 человек

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала 680 человек, из которых три четверти – иностранные преступники.

Об этом заявил министр американской внутренней безопасности Джон Келли

«Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности», – цитирует «РИА Новости» заявление Келли.

Все задержания были проведены на прошлой неделе в рамках операций полиции по всем штатам.

Ранее сообщалось, что указ президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» был временно отменен судами страны и теперь Белый дом изучает возможности оспрорить это решение.

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