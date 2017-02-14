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Иммиграционная и таможенная полиция США арестовала 680 человек
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала 680 человек, из которых три четверти – иностранные преступники.
Об этом заявил министр американской внутренней безопасности Джон Келли.
«Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности», – цитирует «РИА Новости» заявление Келли.
Все задержания были проведены на прошлой неделе в рамках операций полиции по всем штатам.
Ранее сообщалось, что указ президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» был временно отменен судами страны и теперь Белый дом изучает возможности оспрорить это решение.
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