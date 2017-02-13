Представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что батальон «Айдар» перебросил националистов в Авдеевку. Он отметил, что это сделано для того, чтобы усилить блокирование сообщений между Украиной и республикой, сообщает Life

Он рассказал, что в населенном пункте Селидово украинские силовики попытались остановить несколько автомобилей с членами запрещенной в России организации «Правый сектор». В ответ они открыли огонь, сообщает РИА Новости.

«Стал известен факт того, что на этих выходных в районе Селидово военнослужащие ВСУ (вооруженных сил Украины) попытались остановить несколько автомобилей с боевиками "Правого сектора", за что в ответ открылась стрельба из стрелкового оружия на поражение».

В результате перестрелки погибли двое военных, трое мирных жителей пострадали.