Предвыборный штаб Макрона заявил о кибератаках из России

Предвыборный штаб кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона подвергается хакерским атакам со стороны России. С таким заявлением выступил генеральный секретарь движения «На марше» Ришар Ферран. Об этом сообщает издание Politico

По словам представителя политического движения, сайт предвыборной кампании Макрона «ежедневно подвергается сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России». Однако в своем заявлении никаких конкретных доказательств своих слов политик не привел. Ферран обратился к «высшим властям Франции» с призывом «гарантировать, что не будет допущено какого-либо вмешательства в демократическую жизнь страны». Генсек движения «На марше» подчеркнул, что Макрон стал целью кибератак, так как политик «выступает за сильную Европу, демонстрирующую силу».

Согласно последнему социологическому опросу, победителем первого тура президентских выборов во Франции с 26% голосов станет лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За бывшего министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэля Макрона проголосуют, согласно данным опроса, 22% французских граждан. Бывший премьер-министр Франции наберет 21% голосов, отмечается в социологическом исследовании. Во втором туре Макрон, по данным социологов, победит Ле Пен с результатом 63% против 37%. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.