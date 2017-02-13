Обзор зарубежных СМИ: Что позволит Украине отказаться от российского газа

Россия и Турция стараются не допустить новый кризис

Россия и Турция не поддаются панике и сохраняют спокойствие после удара российских ВКС, в результате которого погибли трое турецких военных, пишет Hürriyet Daily News . При этом до сих пор точно неясно, по чьей ошибке произошел данный инцидент.

Так, российская сторона заявила, что нанесенные авиаудары были осуществлены по тем координатам, что предоставили турецкие военные. Однако Турция эту информацию отвергает. «К сожалению, наши военные при проведении ударов по террористам руководствовались координатам, которые были получены со стороны наших турецких партнеров. Турецкие военнослужащие не должны были там присутствовать», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Чернобыль поможет Украине отказаться от российского газа

Украинцы рассчитывают превратить Чернобыль в солнечную электростанцию, пишет The Independent . Издание отмечает, что на Чернобыльской АЭС есть неплохие условия, чтобы генерировать энергию из возобновляемых источников.

Идея создания солнечной «фермы» видится успешной, поскольку на Чернобыле уже есть высоковольтные линии электропередачи, кроме того, здесь недорогая земля и высокий уровень солнечной энергии. В настоящее время Украина ищет инвесторов для реализации данного проекта. При этом успехи в солнечной энергетике должны помочь Украине избавиться от зависимости от природного газа, что в будущем будет способствовать ослаблению конфликта с Россией, пишет газета.

У России остались замечания к безопасности в аэропорту Каира

Комиссия из России при проверке безопасности международного аэропорта Каира выявила несколько недочетов. Об этом сообщает Sada el-Balad

Так, российские специалисты остались недовольны действиями сотрудников аэропорта после обнаружения муляжа взрывного устройства. Каждый раз охрана в ходе инспекции обнаруживала подозрительный предмет, однако дальнейшие действия вызывали вопросы. Отмечается, что после обнаружения муляжа сотрудники безопасности не оцепляли территорию и не отводили на достаточное расстояние тех, кто находился рядом с муляжом.

Крым в обмен на продовольствие

Обозреватель «Крым. Реалии» Павел Казарин рассуждает, при каких условиях может произойти возвращение украинских флагов на территорию Крыма. По его мнению, это наступит тогда, когда мир и стабильность станут главным дефицитом в России. «Первое, что придется говорить украинскому политику, который приедет в украинский Крым, это – "мы вам продукты привезем"», – пишет Казарин.

Когда экономика России будет в коллапсе, вернуть Крым станет не сложно. «И потому стабильность и прогнозируемость станет первым, что пообещает первый украинский политик, который приедет в Крым после смены флагов. Если эта фраза не будет актуальной, то приехать на полуостров украинскому политику попросту не удастся», – пишет журналист.

Джентльменам не место в Скандинавии

«Если считаешь себя джентльменом, держись подальше от Скандинавии», – пишет в своей колонке Пеллегрино Риккарди , который прожил в Норвегии более 20 лет. По его словам, уступив место женщине в общественном транспорте в этой эмансипированной стране, ты вызовешь у дамы чувство неловкости, а не благодарности.

По его мнению, норвежские женщины — сильные, независимые, равноправные, гордые богини. При этом все попытки вести себя галантно по отношению к ним истолковываются как плохо замаскированный сигнал об их слабости.

Опрос Gallup опроверг данные о поддержке украинцами НАТО

Опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup , опровергает слова президента Украины Петра Порошенко о поддержке украинцами НАТО. Результаты опроса показали, что большинство украинцев видят в НАТО угрозу.

Так, по данным опроса Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой. При этом ранее Порошенко заявил, что четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%.