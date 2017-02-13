Три страны потребовали экстренного созыва СБ ООН

В связи с запуском ракеты КНДР США, Япония и Южная Корея потребовали созвать Совет Безопасности ООН на экстренное совещание, сообщает Reuters

Заседание пройдет в понедельник, 13 февраля.

Баллистическая ракета "Пуккыксон-2" класса "земля-земля" была запущенна в направлении Японского моря 12 февраля с самоходной пусковой установки на аэродроме в уезде Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Утверждается, в частности, что при нынешнем запуске была использована передвижная установка и новый твёрдотопливный двигатель.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок.