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Украинский депутат рассказал, почему в Верховной раде происходят драки
Драки в украинском парламенте происходят из-за того, что спикер Андрей Парубий не реагирует на них, заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Верховной рады Виктор Чумак.
"Это самая большая проблема, что спикер не работает с регламентом. И все эти драки в парламенте, которые происходят – это тоже потому, что не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет", — приводит телеканал слова Чумака.
Одна из последних потасовок произошла 9 февраля. Депутаты от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались в ходе заседания, посвященного рассмотрению проекта о Конституционном суде.
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