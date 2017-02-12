Новым президентом Германии избран Штайнмайер

Новым президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер . Об этом сообщает Bild.

Данное решение было принято Федеральным собранием.

Этот орган созывается, как правило, раз в четыре года специально для того, чтобы избрать главу государства. Он состоит из 1260 делегатов.

За кандидатуру Штайнмайера проголосовал 931 человек, всего было подано 1239 действительных голосов участников Федерального собрания.

Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

27 января Франк-Вальтер Штайнмайер официально покинул пост министра иностранных дел Германии.