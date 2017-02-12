Минские соглашения стали «провалом» дипломатии в Европе

Минские соглашения, заключенные два года назад, не способствовали миру на востоке Украины. Европа нуждается в еще одной попытке, чтобы наконец закончить войну, в которой погибло 10 тыс. человек. С момента заключения соглашений количество погибших возросло в два раза, а на востоке страны вновь вспыхнули бои. Таким образом, попытка договориться стала не «звёздным часом европейской дипломатии», а историей провала. Минские договорённости провалились, но европейские дипломаты уже более года не хотят говорить об этом открыто, отмечает издание Der Tagesspiegel

Подчеркивая их беспомощность, издание пишет о том, что международное сообщество должно начать «мыслить в новых категориях», чтобы переломить ситуацию. Вместе с тем, отмечается, что Кремль до сих пор представляет ситуацию таким образом, словно он вообще не участвует в войне, и будто речь идёт только о добровольцах, а не о регулярных войсках. Но без российской интервенции этой войны бы не было, утверждает издание.

Газета пишет, что одним из выходов могла бы стать «отправка международных миротворцев для реализации перемирия, а также для того чтобы воспрепятствовать захвату новых территорией одной из сторон».