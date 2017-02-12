СМИ: элиты США пытаются создать основу для импичмента Трампа

"Американские элиты пытаются создать юридическую основу для импичмента. Демократы заранее готовят аргументы для избирателей", - сказал он.

Салин добавил, что создается ситуация, при которой если Трамп не будет соблюдать такие резолюции, то это может стать одной из причин, которой демократы объяснят желание отстранить его от должности президента.

По его мнению, если республиканец как-либо нарушит резолюцию, одобренную конгрессом, демократы объявят, что он "ставит свои интересы выше национальных".